Usare il letto solo per dormire | la surreale regola di un appartamento Airbnb a Istanbul

In un appartamento Airbnb a Istanbul, una regola insolita invita gli ospiti a utilizzare il letto esclusivamente per dormire. Un cartello vieta di usarlo per altre attività, mentre anche il telecomando della TV ha restrizioni simili. Questa scelta sorprendente ha attirato l'attenzione, suscitando curiosità e commenti tra chi visita la sistemazione.

Un cartello in un Airbnb di Istanbul vieta l’uso del letto "per altre attività". Bizzarra indicazione anche per il telecomando: “Usare solo per accendere e spegnere la tv”. Fanpage.it “Usare il letto solo per dormire”: la surreale regola di un appartamento Airbnb a Istanbul “Usare il letto solo per dormire”: la surreale regola di un appartamento Airbnb a Istanbul - Bizzarra indicazione anche per il telecomando: “Usare solo per accendere e spegnere la tv”. fanpage.it “Si prega di usare il letto solo per dormire, vietate tutte le altre attività”: il cartello surreale affisso nella casa affittata su Airbnb - Un viaggiatore svedese ha trovato indicazioni surreali nella stanza affittata a Istanbul: vietato ogni uso del letto che non sia dormire ... ilfattoquotidiano.it Buongiorno… solo io non sono in grado di usare grok? Gli ho chiesto di far saltare i due elfi sul letto e mi è uscito questo ?? aiutatemi per favoreeeee, mi spiegate come usarlo? Grazie mille - facebook.com facebook

Fall Asleep Instantly In 3 Minutes - Healing Insomnia, Overcome Stress - Instant Relaxation

Video Fall Asleep Instantly In 3 Minutes - Healing Insomnia, Overcome Stress - Instant Relaxation Video Fall Asleep Instantly In 3 Minutes - Healing Insomnia, Overcome Stress - Instant Relaxation