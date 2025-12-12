Usa sempre più pirati al largo del Venezuela Presa una petroliera
Aumentano le attività piratesche al largo del Venezuela, con incidenti che coinvolgono navi commerciali e militari. Un video diffuso su X dalla procuratrice generale Pam Bondi mostra militari statunitensi che si calano su una petroliera dall'elicottero, evidenziando l'intensificarsi delle operazioni e delle tensioni nella regione.
Il video, pubblicato su X dalla procuratrice generale Pam Bondi, mostra militari statunitensi calarsi sulla nave da un elicottero e poi muoversi sul ponte con le armi puntate minacciosamente: immagini . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Pirati dei Caraibi Gli Stati Uniti hanno sequestrato una petroliera al largo del Venezuela linkiesta.it/2025/12/gli-st… via @Linkiesta Vai su X
Livorno. Sabato 22 Novembre Pirati - Vecchie Volpi. 7 - 2 I Pirati prendono il largo. Con la terza (larga) vittoria in altrettante partite – peraltro tutte quante giocate in casa -, la squadra campione in carica si issa solitaria in vetta alla classifica del girone tosco-emi - facebook.com Vai su Facebook