Usa sempre più pirati al largo del Venezuela Presa una petroliera

Aumentano le attività piratesche al largo del Venezuela, con incidenti che coinvolgono navi commerciali e militari. Un video diffuso su X dalla procuratrice generale Pam Bondi mostra militari statunitensi che si calano su una petroliera dall'elicottero, evidenziando l'intensificarsi delle operazioni e delle tensioni nella regione.

Il video, pubblicato su X dalla procuratrice generale Pam Bondi, mostra militari statunitensi calarsi sulla nave da un elicottero e poi muoversi sul ponte con le armi puntate minacciosamente: immagini . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

