Usa Natalizia | Processi geopolitici ed economici in atto frutto di eventi occorsi anni fa

Gli eventi geopolitici ed economici attuali sono il risultato di processi avviati anni fa, influenzando la situazione globale. In questo contesto, l'alternanza politica nei governi nazionali raramente rappresenta un vero punto di svolta, segnando invece continuità in un quadro complesso di tensioni e trasformazioni internazionali.

Roma, 11 dic. (Adnkronos) - "L'alternanza politica al governo" nei diversi Paesi “molto difficilmente costruisce un turning point, ossia un momento in cui cambiano davvero le cose. Un presidente può imprimere un'accelerazione, ma i processi politici importanti sono solitamente dettati da quanto accade nel mondo e dai rapporti di forza tra Paesi”. Un concetto che si applica anche alla salita alla Casa Bianca “di Donald Trump” che spinge l'acceleratore su “processi che scaturiscono da eventi di 15 anni fa. Si possono infatti trovare linee di continuità importanti tra gli imperativi strategici che gli Stati Uniti seguono da ormai almeno tre o quattro amministrazioni, Obama, Trump e Biden”. Iltempo.it

