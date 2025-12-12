USA la crociata anti-woke passa anche dai font | Il Calibri è troppo inclusivo E si torna al tradizionale Times New Roman

Negli Stati Uniti, l'amministrazione Trump ha avviato una campagna contro la cultura woke, coinvolgendo anche aspetti inaspettati come i font. Recentemente, si è sollevata la questione del carattere Calibri, considerato troppo inclusivo, e si è tornati a preferire il più tradizionale Times New Roman. Una battaglia culturale che si estende anche al mondo della tipografia.

La crociata dell’amministrazione Trump contro la cultura woke ha trovato un nuovo, inaspettato bersaglio: il carattere tipografico Calibri. Il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha ordinato al Dipartimento di Stato e a tutte le ambasciate nel mondo di abbandonare definitivamente questo font, reintroducendo il tradizionale Times New Roman in tutti i documenti ufficiali. La decisione arriva tramite un memorandum interno diffuso dal New York Times, che cancella gli standard grafici adottati dall’amministrazione Biden nel gennaio 2023. All’epoca, l’introduzione del Calibri era stata motivata da ragioni di accessibilità: questo carattere sans serif, privo cioè dei piccoli segni decorativi alle estremità delle lettere, risulta più leggibile per le persone con disabilità visive o dislessia grazie alle sue lettere più semplici e distanziate. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - USA, la crociata anti-woke passa anche dai font: “Il Calibri è troppo inclusivo”. E si torna al “tradizionale” Times New Roman

