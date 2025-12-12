USA i Dem pubblicano nuove foto di Epstein con Trump Clinton Bill Gates e Steve Bannon

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I Democratici della Camera hanno reso pubbliche nuove foto dell'archivio di Epstein, che ritraggono il finanziere in compagnia di figure di spicco come Trump, Clinton, Gates e Bannon. La diffusione delle immagini riaccende il dibattito politico sulla trasparenza e sui legami di Epstein con personalità influenti, alimentando nuove polemiche e richieste di chiarimenti.

Immagine generica

