ursula e la sua commissione bocciati da sette italiani su dieci

Un recente sondaggio Censis per Coldiretti rivela che sette italiani su dieci bocciamo Ursula e la sua Commissione, giudicandole poco trasparenti e democratiche. Due cittadini su tre percepiscono le istituzioni europee come lontane e poco accessibili, evidenziando un diffuso senso di sfiducia e insoddisfazione nei confronti dell'operato dell'Unione Europea.

Sondaggio Censis per Coldiretti: due cittadini su tre giudicano le istituzioni europee poco trasparenti e democratiche. Prandini: togliere il voto all’unanimità farebbe venir meno «il principio di precauzione». Rombano i trattori e marciano di nuovo su Bruxelles dove l’Italia già ieri si è fatta sentire ieri con il ministro per le risorse agricole e la sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Il ministro nel corso di Agrifish – è la riunione dei responsabili politici del settore agricoltura dei 27 – insieme con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’amministratore delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia ha presentato alla Commissione la candidatura ufficiale dell’Italia per ospitare l’autorità doganale e di controllo dell’Ue, che dovrà essere basata a Roma. 🔗 Leggi su Laverita.info

