Ursula e la sua Commissione bocciati da sette italiani su dieci
Un recente sondaggio Censis per Coldiretti rivela che sette italiani su dieci bocciamo Ursula e la sua Commissione, giudicandole poco trasparenti e democratiche. Due cittadini su tre percepiscono le istituzioni europee come lontane e poco accessibili, evidenziando un diffuso senso di sfiducia e insoddisfazione nei confronti dell'operato dell'Unione Europea.
Sondaggio Censis per Coldiretti: due cittadini su tre giudicano le istituzioni europee poco trasparenti e democratiche. Prandini: togliere il voto all’unanimità farebbe venir meno «il principio di precauzione». Rombano i trattori e marciano di nuovo su Bruxelles dove l’Italia già ieri si è fatta sentire ieri con il ministro per le risorse agricole e la sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Il ministro nel corso di Agrifish – è la riunione dei responsabili politici del settore agricoltura dei 27 – insieme con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l’amministratore delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia ha presentato alla Commissione la candidatura ufficiale dell’Italia per ospitare l’autorità doganale e di controllo dell’Ue, che dovrà essere basata a Roma. 🔗 Leggi su Laverita.info
Secondo il giornale tedesco sarebbe stato raggiunto un accordo tra la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il leader del Ppe Manfred Weber
No comment della Commissione di Ursula von der Leyen sulla nuova strategia di sicurezza nazionale di Trump che rappresenta un attacco diretto alla democrazia liberale europea.
Ue, il taglio delle emissioni mette Ursula sulla graticola - La proposta della Commissione sul clima, coi "mal di pancia" di sinistra e destra, si mescolano a un ...
Il Parlamento europeo boccia la sfiducia a Ursula von der Leyen - La mozione di censura contro la presidente Ursula von der Leyen e la sua Commissione non è passata giovedì al parlamento europeo di Strasburgo.
Commissione Ue, Giubilei: Fitto candidato dell'Italia, non di FdI