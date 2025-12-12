Urbanistica | nelle carte dell’ennesimo sequestro Torre Unico-Brera l’atto d’accusa dei pm | Ai privati un ininterrotto processo di dismissione di beni storici

Da oltre un decennio, Milano è al centro di un crescente fenomeno di dismissione di beni pubblici di rilevante valore storico, archeologico e paesaggistico nel centro cittadino. Le indagini dei pm evidenziano un processo continuativo che favorisce il trasferimento di edifici storici a privati, spesso in aree ad alto valore commerciale, trasformando spazi pubblici in immobili a uso privato.

A Milano è in corso dal “2008” un “ininterrotto processo di dismissione di beni ” pubblici “di particolare importanza archeologico-storico-monumentale, paesaggistica o testimoniale” nel “centro storico” che si trovano in aree a forte “valore commerciale”, con cui vengono “trasferiti a privati prestigiosi edifici adibiti ad uffici comunali”. A dare voce a un fenomeno che ogni milanese ha potuto constatare in questi anni è stata la Procura di Milano negli atti dell’ultima inchiesta, che ha portato al sequestro della Torre ‘Unico-Brera’ di via Anfiteatro (zona Brera), ex area pubblica ceduta prima nel 2010 a Bnp Paribas Real Estate Investment sgr e da questa nel 2018 ai costruttori Rusconi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it