Urbanistica | nelle carte dell’ennesimo sequestro Torre Unico-Brera l’atto d’accusa dei pm | Ai privati un ininterrotto processo di dismissione di beni storici
Da oltre un decennio, Milano è al centro di un crescente fenomeno di dismissione di beni pubblici di rilevante valore storico, archeologico e paesaggistico nel centro cittadino. Le indagini dei pm evidenziano un processo continuativo che favorisce il trasferimento di edifici storici a privati, spesso in aree ad alto valore commerciale, trasformando spazi pubblici in immobili a uso privato.
A Milano è in corso dal “2008” un “ininterrotto processo di dismissione di beni ” pubblici “di particolare importanza archeologico-storico-monumentale, paesaggistica o testimoniale” nel “centro storico” che si trovano in aree a forte “valore commerciale”, con cui vengono “trasferiti a privati prestigiosi edifici adibiti ad uffici comunali”. A dare voce a un fenomeno che ogni milanese ha potuto constatare in questi anni è stata la Procura di Milano negli atti dell’ultima inchiesta, che ha portato al sequestro della Torre ‘Unico-Brera’ di via Anfiteatro (zona Brera), ex area pubblica ceduta prima nel 2010 a Bnp Paribas Real Estate Investment sgr e da questa nel 2018 ai costruttori Rusconi. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
SI INFORMA CHE DAL 01-12-2025 TUTTI I PAGAMENTI AGLI SPORTELLI, IN FAVORE DELL'ENTE, DEVONO ESSERE EFFETTUATI TRAMITE PAGOPA. (Carte di identita', Diritti di segreteria, Oneri Urbanistica, ecc.ecc.). Non sarà più possibile il pagame - facebook.com Vai su Facebook
Nuova inchiesta sull'urbanistica milanese: sequestrato un palazzo a #Brera. Ventisette indagati ? Valentina Iannicelli Vai su X
Urbanistica, la mossa di Green Stone: istanza al Comune per sbloccare il cantiere sotto sequestro - Milano, 7 novembre 2025 – Nelle inchieste sull'urbanistica milanese si inserisce il primo tentativo di sbloccare uno dei cantieri sotto sequestro, correggendo l'iter in modo da 'sanare' quei presunti ... Segnala ilgiorno.it
Urbanistica, le nuove misure del Comune per i cantieri sotto sequestro. E Sala chiede un tavolo di confronto con la Procura - Sala: Sala: "Bisogna mettersi a un tavolo, anche con la Procura" Il Comune di Milano definisce le ... Riporta affaritaliani.it