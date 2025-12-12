Urban trekking alla scoperta della capitale tre domeniche tra mostre e installazioni di Agrigento2025

Tre domeniche dedicate all'urban trekking ad Agrigento, alla scoperta delle esposizioni e delle installazioni di Agrigento2025. Un'occasione unica per esplorare la città e immergersi nel suo patrimonio culturale attraverso un percorso alternativo e coinvolgente, che valorizza l'arte, la storia e le innovazioni della capitale italiana della cultura 2025.

Tre domeniche per scoprire Agrigento capitale italiana della cultura 2025 da un punto di vista diverso. È l'iniziativa di Confcommercio Imprese cultura Agrigento, che propone un urban trekking gratuito tra mostre, installazioni e luoghi simbolo della città. Gli appuntamenti sono fissati per il 14.

