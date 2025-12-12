Uomo di 52 anni con una ragazzina di 15 | perché è stato assolto? Rapporti video intimi e messaggi | Le giudici non le hanno creduto

Un uomo di 52 anni è stato assolto in un processo riguardante una relazione con una minorenne di 15 anni. La decisione si basa sulla valutazione delle prove, tra cui video e messaggi, che secondo le giudici non dimostrano un abuso. La sentenza ha suscitato discussioni sulla questione del consenso nelle relazioni tra adulti e minorenni.

Può esserci consenso in una relazione tra un uomo di 52 anni e una ragazzina di 15? Stando a quanto stabilito da un tribunale di Venezia, a quanto pare sì: una sentenza destinata a. Leggo.it

