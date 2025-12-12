Uomini e Donne Nicole spiazza prima della scelta | il gesto per Flavio

In attesa della decisione finale, Nicole sorprende prima della scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne. Dopo settimane di incontri e confronti, il momento decisivo si avvicina, con le registrazioni programmate tra il 15 e il 16 dicembre 2025. La puntata promette emozioni e colpi di scena, segnando il capitolo conclusivo di questa stagione.

La stagione di Uomini e Donne entra nel suo momento più atteso: la scelta di Flavio Ubirti. Dopo settimane di esterne, chiarimenti e qualche scossone, il tronista ha fissato l’orizzonte: tutto si deciderà tra lunedì 15 e martedì 16 dicembre 2025, durante le nuove registrazioni. Nel frattempo, fuori dallo studio, un segnale arrivato da Nicole Belloni accende discussioni e pronostici, mentre Martina Cardamone prepara le sue carte per le ultime uscite prima del verdetto. Gesto clamoroso della mamma di Sara Gaudenzi Uomini e Donne, Flavio Ubirti: il trono arriva al bivio. Nella registrazione del 9 dicembre 2025 il tronista ha tolto ogni dubbio: la decisione è imminente. Anticipazionitv.it

Scelta Flavio Ubirti a Uomini e Donne tra Martina e Nicole/ Chi è la favorita del tronista

Scelta Flavio Ubirti a Uomini e Donne tra Martina e Nicole/ Chi è la favorita del tronista - La scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne: il tronista annuncia che sceglierà la prossima settimana tra Nicole e Martina. ilsussidiario.net

Uomini e Donne anticipazioni oggi, martedì 9 dicembre: Gianni Sperti dà dell’immatura a Gemma - Uomini e Donne anticipazioni 9 dicembre 2025: Gianni smaschera Gemma sul suo possibile sentimento per Mario, Jone chiude con Alessio e nel Trono Classico scoppia lo scontro tra Nicole e Martina. termometropolitico.it

“Per secoli le donne hanno avuto la funzione di specchi dal potere magico e delizioso di riflettere raddoppiata la figura dell’uomo. (…) Questo serve a spiegare in parte, il bisogno che tanto spesso gli uomini sentono delle donne. E serve a spiegare la misura d - facebook.com facebook