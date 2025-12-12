Uomini e Donne anticipazioni e news diretta di oggi 12 dicembre 2025 in streaming Trono Over e Classico – Video Witty TV

Ecco le anticipazioni e le ultime news su Uomini e Donne, con la diretta di oggi, 12 dicembre 2025. Scopri cosa accadrà nel Trono Over e nel Trono Classico, con aggiornamenti in tempo reale e video disponibili su Witty TV. Segui l’evento in streaming su Canale 5 per tutte le novità della puntata di questa sera.

Uomini e Donne anticipazioni oggi e diretta della puntata di venerdì 12 dicembre 2025 in onda su Canale 5. Nell’ultima puntata un nuovo cavaliere per Gemma. Cosa succederà nella puntata di oggi? La puntata riprende dal Trono over con Alessio, Gianmaria e Jona. Novità in arrivo per il trono di Sara. L’appuntamento è con la diretta live della nuova puntata a partire dalle ore 14.45 qui su “Superguida Tv” con le video notizie da Witty Tv e Mediaset. Uomini e donne oggi, la puntata di venerdì 12 dicembre 2025 in diretta testuale con Video da Witty Tv. +++ in aggiornamento dalle ore 14:45 +++. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Uomini e Donne anticipazioni e news, diretta di oggi (12 dicembre 2025) in streaming, Trono Over e Classico – Video Witty TV

“Per secoli le donne hanno avuto la funzione di specchi dal potere magico e delizioso di riflettere raddoppiata la figura dell’uomo. (…) Questo serve a spiegare in parte, il bisogno che tanto spesso gli uomini sentono delle donne. E serve a spiegare la misura d - facebook.com Vai su Facebook

Scritte vergognose. Chi tocca le donne e gli uomini in divisa non merita alcun rispetto. Sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine! Vai su X

Uomini e Donne: chi sceglierà Flavio Ubirti? - Stavolta volutamente NON faccio il punto sui quattro troni (o dovrei dire tre e mezzo, siccome quello di Ciro è ancora in embrione, e quello di Sara e Cristiana ancora troppo incasinato). Segnala ilvicolodellenews.it

Uomini e Donne, anticipazioni 12 dicembre 2025: Sabrina bacia un cavaliere - Uomini e Donne, le anticipazioni di venerdì 12 dicembre: Sabrina Zago bacia un cavaliere, Ciro esce con Ale e Flavio bacia Martina. Si legge su mondotv24.it

Uomini e Donne shock: infarto fulminante. La terribile notizia #shorts

Video Uomini e Donne shock: infarto fulminante. La terribile notizia #shorts Video Uomini e Donne shock: infarto fulminante. La terribile notizia #shorts