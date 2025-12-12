Uno show di droni sull' acqua per celebrare l' apertura della casermetta est

12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'apertura della casermetta est a Forte Marghera viene celebrata con uno spettacolare show di droni sull'acqua. La performance, intitolata

A Forte Marghera arriva in anteprima The Way of Water, una performance realizzata con i droni sullacqua per celebrare l'apertura della casermetta est, nuova sede della Fondazione Musei Civici di Venezia. Il 12, 13 e 14 dicembre, dalle ore 17 alle 18, i visitatori potranno ammirare uno spettacolo. Veneziatoday.it

