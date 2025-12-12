Università | Magi ' Bernini si dimetta'

Iltempo.it | 12 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'articolo analizza le recenti dichiarazioni di Magi in merito alla riforma del semestre filtro, considerata dall'interlocutore come un esempio di propaganda politica senza effetti concreti. Viene approfondita la posizione dell'esponente politico e le implicazioni della proposta nel contesto dell'istruzione universitaria italiana.

Roma, 12 dic. (Adnkronos) - “La riforma del semestre filtro è l'emblema della propaganda a costo zero di questo Governo. Invece di investire davvero nella sanità – stipendi, formazione, ricerca – il Governo ha scaricato tutto sugli studenti e sulle loro famiglie, costretti a pagare il prezzo di una prova caotica e mal gestita. Il semestre filtro non elimina la selezione: la rimanda, la rende più pesante e non valuta la preparazione, ma la resistenza allo stress. E non porterà più medici, perché chi può sceglierà comunque Paesi che li trattano meglio”. Lo scrive sui social il segretario di Più Europa Riccardo Magi. Iltempo.it

universit224 magi bernini si dimetta

© Iltempo.it - Università: Magi, 'Bernini si dimetta'

universit224 magi bernini dimettaUniversità: Magi, 'Bernini si dimetta' - “La riforma del semestre filtro è l’emblema della propaganda a costo zero di questo Governo. lanuovasardegna.it