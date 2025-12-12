Università al Plesso D’Azeglio l’incontro Rispetto e dialogo fra lingue religioni e culture

Mercoledì 17 dicembre, l’Università di Parma ospiterà il convegno “Rispetto e dialogo fra lingue, religioni e culture” nel Plesso D’Azeglio, in occasione dello Zamenhofa-tago. L’evento, previsto alle 17 nell’Aula C, promuove il confronto interculturale e il rispetto reciproco attraverso interventi dedicati alle diversità linguistiche, religiose e culturali.

Mercoledì 17 dicembre, alle 17, nell'Aula C del Plesso D'Azeglio dell'Università di Parma (via D'Azeglio 85), si svolgerà il convegno dedicato a Rispetto e dialogo fra lingue, religioni e culture, organizzato in occasione dello Zamenhofa-tago, una giornata celebrata con iniziative in tutto il.