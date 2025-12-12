Unione Polisportiva Policiano la proclamazione dell’Atleta dell’Anno

Sabato 13 dicembre, presso la sede dell’Unione Polisportiva Policiano, si terrà la cerimonia di proclamazione dell’Atleta dell’Anno 2025. L’evento conclude un anno ricco di successi e impegni sportivi, celebrando i risultati e l’impegno degli atleti che si sono distinti nel corso dell’anno.

Arezzo, 12 dicembre 2025 – Sabato 13 dicembre, a conclusione di un anno ricco di sport e risultati, presso i locali della Unione Polisportiva Policiano si svolgerà la proclamazione dell’Atleta dell’Anno. All’evento saranno presenti le autorità cittadine, tra cui l’Assessore allo Sport del Comune di Arezzo Federico Scapecchi, il Comandante della Polizia Municipale Aldo Poponcini, il Fiduciario Provinciale del CONI Alberto Melis ed il fiduciario provinciale Fidal Maurizio Grazi Durante la serata verranno premiati i protagonisti del Grand Prix 2025. Per il settore maschile, il titolo va a Stefano Bettarelli, vincitore della classifica generale, seguito da Tommaso Lisi e Fabio Bigiarini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Unione Polisportiva Policiano, la proclamazione dell’Atleta dell’Anno

