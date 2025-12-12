Unicusano Avellino Basket-Unieuro Forlì biglietti in vendita
È aperta la prevendita online per il prossimo incontro tra Unicusano Avellino Basket e Unieuro Forlì, in programma domenica 14 dicembre alle ore 18. I tifosi possono acquistare i biglietti in anticipo, assicurandosi un posto per questa importantissima sfida.
L'Unicusano Avellino Basket comunica che è aperta la prevendita online per il match in programma domenica14 dicembre alle ore 18.00 contro la Unieuro Forlì, incontro valido per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest.
Avellino Basket, domenica match contro Unieuro Forlì: al via la prevendita dei biglietti
Avellino Basket, domenica match contro Unieuro Forlì: al via la prevendita dei biglietti - L’Unicusano Avellino Basket comunica che è aperta la prevendita online per il match in programma domenica14 dicembre alle ore 18. corriereirpinia.it
Cento più lucida e precisa, l'Avellino Basket cade in trasferta - Le altissime percentuali dall'arco dei biancorossi indirizzano il match: prima sconfitta dell'era Di Carlo per i biancoverdi L'Unicusano Avellino Basket esce dal parquet della Sella Cento con una scon ...

NEXT MATCH | UNICUSANO AVELLINO vs UNIEURO FORLÌ Domenica, ore 18 • PalaDelMauro. Una sfida che conta, davanti al nostro pubblico. Un test di peso, in un dicembre che pretende attenzione e presenza. Ci vediamo al palazzetto. Portate energia
