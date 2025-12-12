Unicusano Avellino Basket-Unieuro Forlì biglietti in vendita

È aperta la prevendita online per il prossimo incontro tra Unicusano Avellino Basket e Unieuro Forlì, in programma domenica 14 dicembre alle ore 18. I tifosi possono acquistare i biglietti in anticipo, assicurandosi un posto per questa importantissima sfida.

