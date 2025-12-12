UNICEF | le sole restrizioni in base all’età non bastano a garantire la sicurezza dei bambini online

Le restrizioni di età sui social media sono spesso considerate una misura per proteggere i bambini online. Tuttavia, secondo UNICEF, queste limitazioni da sole non sono sufficienti a garantire la sicurezza dei minori, evidenziando la necessità di strategie più articolate per tutelare i bambini nell’ambiente digitale.

Restrizioni di età sui social media e sicurezza digitale dei bambini. 12 dicembre 2025 – “In tutto il mondo, i Governi stanno discutendo su quanto un giovane sia ‘troppo giovane’ per usare i social media, con alcuni che introducono restrizioni legate all’età su tutte le piattaforme. Queste restrizioni riflettono una preoccupazione genuina: i bambini sono vittime di bullismo, sfruttamento ed esposizione a contenuti dannosi online, con impatti negativi sulla loro salute mentale e sul loro benessere. Lo status quo sta fallendo nei confronti dei bambini e sta mettendo a dura prova le famiglie. Sebbene l’UNICEF accolga con favore il crescente impegno per la sicurezza online dei bambini, i divieti sui social media comportano dei rischi e potrebbero persino ritorcersi contro. Puntomagazine.it

