Unica-Mente il 3 gennaio esce l’omaggio alla madre Dint’ a sta vita

Il 3 gennaio 2026 segna un momento importante per gli Unica-Mente con l’uscita del nuovo singolo “Dint’ a sta vita”, un omaggio alla madre nato da un’esigenza sia personale che artistica. Un evento che rappresenta un’intensa espressione emotiva e creativa, consolidando il loro percorso musicale e il legame con il pubblico.

Il 3 Gennaio 2026 non sarà una data come le altre per gli Unica-Mente: quel giorno uscirà “Dint’ a sta vita”, un singolo che nasce da un’urgenza personale e artistica. Quando una ricorrenza pesa sul petto, la musica può diventare il modo più vero per darle voce. Una data che diventa memoria La scelta del . Sbircialanotizia.it Unicamente SuperSportive gli unici a farlo in tutta Europa! - facebook.com facebook © Sbircialanotizia.it - Unica-Mente, il 3 gennaio esce l’omaggio alla madre “Dint’ a sta vita”

3 Nuovi Gialli del BarLume: Squali e Matrimoni dal 5 Gennaio

Video 3 Nuovi Gialli del BarLume: Squali e Matrimoni dal 5 Gennaio Video 3 Nuovi Gialli del BarLume: Squali e Matrimoni dal 5 Gennaio