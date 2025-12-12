Un’altra torre sotto sequestro Ma è regolare

La Guardia di Finanza ha effettuato un nuovo sequestro in via Anfiteatro 7, aggiungendosi ad altri interventi nel settore urbanistico. L'intervento, avvenuto di prima mattina, solleva ancora dubbi sulla regolarità delle operazioni e sulla gestione delle pratiche edilizie nella zona.

La Guardia di finanza irrompe in via Anfiteatro 7 e ieri di prima mattina scatta l'ennesimo sequestro nel caos urbanistica. Il Nucleo di Polizia economico finanziaria delle Fiamme gialle ha messo i sigilli al nuovo edificio a Brera in esecuzione del decreto firmato dal gip Mattia Fiorentini. Nel mirino questa volta un complesso residenziale di lusso in pieno centro, composto da un edificio di quattro piani e una torre di 11 (alta quasi 35 metri), con 27 appartamenti da centinaia di migliaia di euro. Gli indagati sono 27, a vario titolo, per abuso edilizio, lottizzazione abusiva e falso. Figurano imprenditori, architetti, ex componenti della Commissione per il paesaggio e funzionari comunali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it