Un’altra lista degli stupri Scritte nel bagno del liceo Poi il dietrofront degli autori

Un'altra lista di stupri è stata trovata scritta nel bagno di un liceo romano, questa volta al Giosuè Carducci in via Asmara nel quartiere Africano. Dopo il caso al Giulio Cesare, emerge un nuovo episodio che solleva preoccupazioni sulla sicurezza e il clima nelle scuole della capitale.
Roma, 12 dicembre 2025 - Dopo quella del Giulio Cesare un’altra lista stupri, sempre a Roma, ma stavolta al liceo Giosuè Carducci in via Asmara nel quartiere Africano. Con i nomi di due ragazze prima scritti a pennarello e poi cancellati dagli stessi autori. A denunciarla è la Rete degli Studenti, mentre per quella della scuola nel quartiere Trieste e portata alla luce dal collettivo Zero Alibi la Procura intanto indaga per istigazione a commettere il reato di violenza sessuale. I PRECEDENTI “Non è la prima volta che all’interno del Carducci si verificano episodi del genere”, afferma la Rete degli studenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
