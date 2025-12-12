Una volpe morta a pochi passi dalle case | è la seconda in poche settimane
Una volpe è stata trovata morta a Moniga del Garda, nelle vicinanze di Via del Pozzo, zona residenziale. Si tratta del secondo episodio simile in poche settimane, sollevando preoccupazioni tra i residenti. La presenza di animali deceduti così vicini alle abitazioni desta attenzione sulla salute e sull’ecosistema locale.
Una volpe morta a Moniga del Garda, a pochi passi dalle case nella zona residenziale di Via del Pozzo. È stata avvistata dai residenti che hanno subito segnalato la cosa alle autorità: la carcassa è rimasta per qualche giorno sul ciglio della strada, coperta da un telo, e poi recuperata dagli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Una volta le galline trovarono la volpe in mezzo al sentiero. Aveva gli occhi chiusi, la coda non si muoveva. - È morta, è morta - gridarono le galline. - Facciamole il funerale. Difatti suonarono le campane a morto, si vestirono di nero e il gallo andò a scavare la - facebook.com Vai su Facebook
"AGI DELLA VOLPE S.A.S. DI CLAUDIO DELLA VOLPE " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Lupo appare sul ciglio della strada nel bel mezzo della notte...da brividi!
Video Lupo appare sul ciglio della strada nel bel mezzo della notte...da brividi!