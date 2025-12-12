Una volpe morta a pochi passi dalle case | è la seconda in poche settimane

Una volpe è stata trovata morta a Moniga del Garda, nelle vicinanze di Via del Pozzo, zona residenziale. Si tratta del secondo episodio simile in poche settimane, sollevando preoccupazioni tra i residenti. La presenza di animali deceduti così vicini alle abitazioni desta attenzione sulla salute e sull’ecosistema locale.

Una volpe morta a Moniga del Garda, a pochi passi dalle case nella zona residenziale di Via del Pozzo. È stata avvistata dai residenti che hanno subito segnalato la cosa alle autorità: la carcassa è rimasta per qualche giorno sul ciglio della strada, coperta da un telo, e poi recuperata dagli. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it