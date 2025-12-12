Una tassa di 3 euro sui piccoli pacchi che entrano nell’Unione Europea

Recentemente, è stata introdotta una tassa di 3 euro sui piccoli pacchi in entrata nell’Unione Europea. Questa misura mira a proteggere l’economia locale, contrastando la crescente quantità di merci provenienti dalla Cina. L’obiettivo è regolare il commercio online e sostenere i produttori europei, garantendo un equilibrio tra importazioni e tutela del mercato interno.

tassa 3 euro piccoliTassa di 3 euro sui pacchi extra Ue: scatterà sotto i 150 euro di valore - L’accordo sul dazio doganale fisso temporaneo di 3 euro sui piccoli pacchi che entrano nell’Unione europea a partire dal primo luglio 2026 si applicherà alle spedizioni di valore inferiore a 150 euro. gazzettadiparma.it

