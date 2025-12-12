Una tassa di 3 euro sui piccoli pacchi che entrano nell’Unione Europea

12 dic 2025

Recentemente è stata introdotta una tassa di 3 euro sui piccoli pacchi in ingresso nell’Unione Europea, volta a tutelare l’economia europea dalle importazioni di merci provenienti dalla Cina. Questa misura mira a regolare gli scambi e sostenere i produttori locali, influenzando le dinamiche del commercio internazionale e le abitudini dei consumatori.

. Una misura per difendere l’economia dalle merci in arrivo dalla Cina. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. Tv2000.it

