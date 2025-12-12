Una stella esploderà in una supernova | dalla Terra sarà visibile anche in pieno giorno
Un nuovo studio internazionale rivela che V Sagittae, un sistema binario estremamente luminoso, si sta avvicinando a un’esplosione in supernova. Questa spettacolare evento celeste sarà così potente da poter essere osservato dalla Terra anche durante il giorno, offrendo una straordinaria opportunità di osservazione astronomica.
