Una nessuna centomila le pagelle | l’abbraccio di Elodie ed Elisa 9 immensa Fiorella 10

Una nessuna centomila, il concerto evento organizzato da Fiorella Mannoia contro la violenza sulle donne si rivela, ancora una volta, un appuntamento straordinario. Nella puntata dell’11 dicembre 2025 artisti – sia uomini che donne – sono saliti sul palco per pronunciare il loro “no”, fra canzoni, riflessioni e momenti emozionanti. Dall’abbraccio dolcissimo fra Elisa ed Elodie, alle parole di Annalisa, sino alla grinta di Fiorella Mannoia: le nostre pagelle sulla serata. Fiorella Mannoia, la forza di una donna. Voto: 10. Grinta, talento e coraggio: Fiorella Mannoia è una forza della natura e l’anima di un evento che ha fatto storia. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Una nessuna centomila, le pagelle: l’abbraccio di Elodie ed Elisa (9), immensa Fiorella (10)

Dalla sua nascita, la fondazione Una Nessuna Centomila ha sostenuto 47 centri antiviolenza, donando più di 2 milioni di euro e attivando progetti nelle scuole italiane #UnaNessunaCentomila Vai su X

Una Nessuna Centomila, devoluti 200mila euro ai centri antiviolenza oltre ai 500mila euro già raccolti e donati a settembre dopo il concerto-evento a Napoli - Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne la Fondazione Una Nessuna Centomila, il cui evento si è svolto il 25 settembre in Piazza del Plebiscito a Napoli, comunica che sono stati

Una Nessuna Centomila: «L'educazione sessuo-affettiva è prevenzione primaria» - «Quando abbiamo iniziato, la percezione diffusa era che la violenza riguardasse sempre un'altra donna.