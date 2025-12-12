Una mostra per riscoprire l' arte degli speziali veneziani

Venezia celebra l'antica arte degli speziali con una mostra alla Scuola Grande di San Marco, aperta dal 12 dicembre all'11 marzo 2026. Intitolata

Venezia riscopre l'arte degli speziali con una mostra alla Scuola Grande di San Marco dal titolo "L’arte delle spezierie: ieri e oggi", in programma dal 12 dicembre all'11 marzo 2026: un approfondimento sulle figure dei botanici e degli alchimisti che, fin dal Medioevo, preparavano e vendevano. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it