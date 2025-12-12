Una grande novità nella biologia molecolare | il codice genetico può essere ambiguo

Una recente scoperta rivoluziona la biologia molecolare: il codice genetico, finora considerato inalterabile e univoco, può invece presentare ambiguità. Questa novità mette in discussione le fondamenta della genetica e apre nuove prospettive per la comprensione dei meccanismi biologici alla base della vita.

Da quando esiste la biologia molecolare, una delle sue certezze più stabili è stata che il codice genetico non sia ambiguo. Le cellule leggono il materiale ereditario tre lettere alla volta: le lettere sono i nucleotidi, piccole unità chimiche che compongono la lunga molecola dell’acido nucleico. Ogni tripletta di nucleotidi, chiamata codone, ha un unico significato e corrisponde a un amminoacido, cioè uno dei tasselli di cui è fatta una proteina. Questa univocità è stata considerata un fondamento della vita. Anche quando furono identificati amminoacidi esotici come la pirrolisina, utilizzata da alcune specie di un gruppo di microrganismi chiamato Archaea, sembrò che il sistema rimanesse coerente: una tripletta normalmente interpretata come stop veniva riassegnata, ma cambiando significato in modo uniforme e non ambiguo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it