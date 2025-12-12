Una frusta una mazza e 5kg di cocaina in auto nella griglia di aerazione | 65enne arrestato a Loranzè

Un uomo di 65 anni è stato arrestato a Loranzè dopo essere stato trovato in possesso di 5 chili di cocaina nascosti nella griglia di aerazione dell'auto. Con sé aveva anche una frusta e una mazza in legno, elementi che hanno contribuito al suo arresto. L'operazione ha portato alla scoperta di un ingente carico di droga e di strumenti potenzialmente utilizzati per minaccia o intimidazione.

