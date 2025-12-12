Una folla di 800 persone al corteo della Cgil per lo sciopero generale | Questa legge di bilancio non va - FOTO

Circa ottocento persone hanno partecipato questa mattina a un corteo organizzato dalla Cgil in occasione dello sciopero generale. La manifestazione ha attirato un'ampia partecipazione, esprimendo il dissenso verso la legge di bilancio attuale. La mobilitazione testimonia l'importanza delle rivendicazioni dei lavoratori e delle forze sociali contro le misure ritenute dannose.

Circa ottocento persone hanno dato vita questa mattina al corteo in città organizzato in occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil. Dalle prime ore del mattino, il Pala De André si è riempito di lavoratori, pensionati, giovani e delegati sindacali arrivati da tutta la provincia per.

