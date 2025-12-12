una fiaba romantica arriva cenerentola

Il Teatro Comunale si prepara a ospitare due serate magiche con la celebre fiaba di Cenerentola, rivisitata in una coinvolgente performance di balletto classico. Un’occasione unica per lasciarsi trasportare dalla bellezza e dalla poesia di questa storia senza tempo, interpretata attraverso la danza e la musica, che riaccende la magia sul palcoscenico.

La magia del grande balletto classico torna a illuminare il palco del teatro Comunale con la rappresentazione di Cenerentola, in programma stasera e domani alle 20.30. A portare in scena questo capolavoro composto fra il 1940 e il 1944 con la musica di Sergej Sergeevi? Prokof’ev e il libretto di Nikolaj Volkov, è il celebre Balletto del Teatro dell’Opera Nazionale Rumena. Lo spettacolo ripercorre la trama romantica resa celebre da innumerevoli adattamenti, offrendo al pubblico l’incanto delle coreografie su base classica di Cristina Todi e delle scenografie fiabesche di Evgeni Gurenko, in una rappresentazione fedele e suggestiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it