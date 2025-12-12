Una dedica speciale a James Taylor al Mondello Glam hotel | il live di Marcello Mandreucci

Domenica 14 dicembre alle 13.30, il Mondello Glam Hotel ospita un esclusivo brunch con live di Marcello Mandreucci, voce e chitarra. Un'occasione unica per ascoltare musica dal vivo e godersi un momento di relax in un'atmosfera speciale, dedicata anche a James Taylor. Un evento da non perdere per gli amanti della musica e del buon cibo.

Domenica 14 Dicembre, alle 13.30, "brunch" al Mondello Glam Hotel con Marcello Mandreucci - voce e chitarra."Nelle mie corde", un viaggio nel cantautorato iataliano, internazionale e una dedica speciale a James Taylor, l'artista che ha influenzato maggiormente il musicista siciliano appassionato. Palermotoday.it Che città, la nostra città Linea Verde - Rai1, dedica una speciale a Modena, alle sue bellezze, alla sua cultura eno-gastronomica! Comune di Modena Modena Quartieri Visit Modena - facebook.com Facebook Una dedica speciale X.com © Palermotoday.it - Una dedica speciale a James Taylor al Mondello Glam hotel: il live di Marcello Mandreucci

Paul McCartney, Eric Clapton - Something (Live)

Video Paul McCartney, Eric Clapton - Something (Live) Video Paul McCartney, Eric Clapton - Something (Live)