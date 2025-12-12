Una croce sulla Statale 236 Frontale auto-camion Muore la donna al volante

Un tragico incidente si è verificato ieri sera a Montichiari, coinvolgendo un'auto e un camion in uno scontro frontale sulla Statale 236. L'incidente ha causato la morte di Adriana Vina Ionela, una donna di 40 anni. La dinamica e le cause sono ancora oggetto di indagine.

Terribile schianto frontale ieri in serata a Montichiari. Il bilancio è di una vittima: Adriana Vina Ionela aveva 40 anni. I fatti sono accaduti lungo la strada Statale 236 Goitese, all’altezza del Centro Fiere del Garda, che si trova in via Brescia. I fatti sono accaduti prima delle 17, in un momento in cui il traffico era già intenso a causa dell’orario di rientro dal lavoro. Secondo la prima ricostruzione dei tragidici fatti, l’automobile su cui si trovava la vittima si sarebbe scontrata frontalmente con un mezzo pesante alla cui guida c’era un ragazzo di 19 anni. Le persone presenti sul luogo del sinistro hanno immediatamente chiesto aiuto al numero unico per le emergenze 112. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Una croce sulla Statale 236. Frontale auto-camion. Muore la donna al volante

