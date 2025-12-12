Una casa che evita la strada | ecco il Natale della ' casa di sgancio' per ragazzi stranieri

In un dicembre ricco di luci e atmosfera natalizia, si distingue un’immagine diversa: quella di una casa di sgancio a Fano, dedicata ai ragazzi stranieri. Un luogo che, lontano dai tradizionali festeggiamenti, rappresenta un’ancora di salvezza e supporto per giovani in cerca di stabilità e integrazione.

Fano (Pesaro e Urbino) venerdì 12 dicembre 2025 - In questo dicembre fatto di luci, vetrine e attese, c’è un’immagine che stride con l’aria festosa. È quella di un ragazzino straniero che studia per diventare pizzaiolo, minorenne fino al giorno prima, e che al compimento dei 18 anni si ritrova sulla soglia: non più bambino, non ancora adulto, ma già in bilico. Don Sandro Messina aveva raccontato la sua storia come una ferita aperta: «Li accogliamo, li accompagniamo. e poi a 18 anni devono andarsene dalla loro comunità». Una scena che a Natale pesa ancora di più, perché nessuno dovrebbe spegnere le luci proprio nel momento in cui sta imparando a vivere. Ilrestodelcarlino.it

