Un weekend spettacolare con Dardust Bandabardò Music art food festival e discesa dei Supereroi

Un weekend all'insegna di musica, arte e divertimento tra concerti, festival e spettacoli natalizi. Dal 12 al 14 dicembre, eventi come Dardust, Bandabardò e il Music Art Food Festival animano la città, offrendo un'anticipazione delle festività con atmosfere magiche, performance coinvolgenti e momenti di svago per tutti.

Superato il lungo ponte dell'Immacolata, il fine settimana dal 12 al 14 dicembre si apre come un'anticamera del Natale: un varco zuccheroso in cui l'aria risuona di cori di voci bianche, profuma di caldarroste, si accende con le acrobazie dei supereroi, mentre musei e gallerie si spalancano alla.

