Un weekend di manifestazioni con ‘Predappio vive il Natale’

Il weekend a Predappio sarà ricco di eventi grazie alle manifestazioni ‘Predappio vive il Natale’, promosse dall’amministrazione comunale e collaborazioni con diverse associazioni e media partner, tra cui il Resto del Carlino. Un’occasione per vivere l’atmosfera natalizia in un clima di festa e condivisione, tra spettacoli, iniziative culturali e momenti di svago per tutta la comunità.

Proseguono a Predappio nel weekend le manifestazioni ‘Predappio vive il Natale’, organizzate dall’amministrazione comunale, in collaborazione col Teatro delle Forchette, altre associazioni e Media partner: 140 il Resto del Carlino. Per tutto il periodo natalizio è aperta in piazza Garibaldi la pista di pattinaggio su ghiaccio (nella foto). Si parte domani con il ‘Christmas party’ dell’Avis comunale di Predappio, presso i locali della parrocchia di Sant’Antonio, dalle ore 19 in poi. In quest’occasione, si terrà la consegna delle borse di studio del bando rivolto a studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado diplomati nell’anno scolastico 20242025, oltre a un momento conviviale e ludico con polenta e tombola. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Un weekend di manifestazioni con ‘Predappio vive il Natale’

