Un viaggio attraverso mille anni di storia | alla scoperta del castello Dentice di Frasso
Il castello Dentice di Frasso di Carovigno apre le sue porte domenica 14 dicembre per una visita guidata, offrendo un affascinante viaggio attraverso mille anni di storia. Curata dall'associazione Le Colonne, questa occasione permette di scoprire i segreti e le meraviglie di uno dei monumenti più significativi della regione.
CAROVIGNO - Domenica 14 dicembre, il suggestivo castello Dentice di Frasso di Carovigno svelerà i suoi segreti in una visita guidata curata dall'associazione Le Colonne, attuale ente gestore del maniero. A partire dalle 11:30, i visitatori potranno varcare la soglia della rocca medievale per.
La rivoluzione incontra la magia Un viaggio attraverso codici punk-grunge e influenze orientali, dove sagome audaci e dettagli metallici ridefiniscono la femminilità moderna. SEAFARER autunno inverno '25 e' libertà, contrasto e atteggiamento intransi
Oggi inizia il viaggio attraverso l'Italia della #FiammaOlimpica di @milanocortina 2026, passando per alcune sedi di @eni che è infatti Premium Partner dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali.
"Viaggio epico attraverso la Lombardia". Si scaldano i motori per la Mille Miglia - A Brescia già si scaldano i motori e in città si percepisce una vibrante eccitazione per l'imminente partenza della gloriosa Mille Miglia, la corsa che dal 17 al 21 giugno attraverserà l'Italia con ...
