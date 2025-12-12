Un viaggio attraverso mille anni di storia | alla scoperta del castello Dentice di Frasso

Il castello Dentice di Frasso di Carovigno apre le sue porte domenica 14 dicembre per una visita guidata, offrendo un affascinante viaggio attraverso mille anni di storia. Curata dall'associazione Le Colonne, questa occasione permette di scoprire i segreti e le meraviglie di uno dei monumenti più significativi della regione.

CAROVIGNO - Domenica 14 dicembre, il suggestivo castello Dentice di Frasso di Carovigno svelerà i suoi segreti in una visita guidata curata dall'associazione Le Colonne, attuale ente gestore del maniero. A partire dalle 11:30, i visitatori potranno varcare la soglia della rocca medievale per. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

