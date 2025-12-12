Un tram tutto a tinte giallorosse | ecco l' AS Roma Christmas Express

L'AS Roma celebra il Natale con un tributo speciale: il Christmas Express, un tram interamente giallorosso. Questa iniziativa del club capitolino rafforza il legame tra la squadra e la città, portando l'atmosfera natalizia nelle strade di Roma e coinvolgendo tifosi e cittadini in un evento unico e festoso.

Un tram speciale per Roma tutto a tinte giallorosse. Si tratta dell’AS Roma Christmas Express, iniziativa del club capitolino che celebra ancora una volta il legame con la città e il Natale. Il mezzo si presenta con una livrea giallorossa e lungo le fiancate campeggiano le scritte AS Roma e. Romatoday.it Non è il treno per il Polo Nord, è meglio! Il nostro tram, tutto natalizio, ti porta direttamente dove avviene la vera magia: qui da Forum, dove scegliere il regalo perfetto diventa un’esperienza speciale! Se lo vedi passare… Mandaci la foto! E per rimanere a - facebook.com facebook

