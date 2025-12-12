Un super computer da 9mila euro per Giorgia Meloni | è il regalo dei parlamentari di FdI per Natale

Quest’anno, i parlamentari di Fratelli d’Italia hanno deciso di fare un regalo speciale a Giorgia Meloni, contribuendo a un acquisto hi-tech. Tra le proposte, spicca un super computer dal valore di 9.000 euro, simbolo di sostegno e apprezzamento per la leader del partito e presidente del Consiglio.

C'è un regalo hi-tech sotto l'albero, quest'anno, per Giorgia Meloni. I parlamentari di Fratelli d'Italia hanno deciso ancora una volta di fare una colletta per il tradizionale dono natalizio destinato alla presidente del Consiglio e leader del partito. Se dodici mesi fa il cadeau aveva preso la forma di un letto king-size, questa volta la scelta sarebbe virata sulla tecnologia: un computer di fascia altissima, descritto come un modello di ultima generazione. Meloni e il super computer. Sulla marca del dispositivo resta il più stretto riserbo, ma – riferiscono fonti parlamentari del centrodestra all' Adnkronos – si tratterebbe di un prodotto top di gamma.

