un quotidiano svedese ha pubblicato uno scambio di email che dimostra i contatti tra la principessa sofia e il pedofilo epstein leggi su amicait

Un quotidiano svedese ha pubblicato uno scambio di email che collega la principessa Sofia a Jeffrey Epstein, il noto pedofilo americano morto nel 2019. L'articolo analizza i dettagli di questa scoperta e il suo impatto, approfondendo le implicazioni di collegamenti tra figure pubbliche e il controverso personaggio.

«Tremate, tremate, Jeffrey Epstein è tornato». No, non dall’Oltretomba. Ma poco importa. Nonostante sia morto suicida nel 2019, il pedofilo americano continua a far tremare mezzo mondo man mano che emergono i nomi delle persone a lui legate. Royal inclusi. Il primo – e più famoso – potente a cadere è stato l'(ex) principe Andrea. Il fratello di re Carlo, accusato di aver avuto più volte rapporti sessuali con l’allora minorenne Virginia Giuffre, assoldata da Epstein, è stato costretto dalla regina Elisabetta a dimettersi dalla vita reale pubblica e, recentemente, ha perso ogni titolo nobiliare. Adesso, però, a tremare sembra essere la corte svedese. 🔗 Leggi su Amica.it