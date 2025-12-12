‘Un Professore 3’ vince gli ascolti 26,6% di share per la Ruota della Fortuna

La fiction 'Un Professore 3' si impone nella prima serata di Rai1, registrando un ascolto del 26,6% di share. La vittoria negli ascolti conferma il successo della serie tra il pubblico, battendo la concorrenza e consolidando il suo ruolo come uno degli appuntamenti più seguiti della programmazione televisiva.

(Adnkronos) – La fiction 'Un Professore 3', in onda ieri su Rai1, ha vinto la sfida del prime time con 3.397.000 spettatori, pari al 20,7% di share. Secondo posto per Canale 5 che con 'Una Nessuna Centomila' 1 ha conquistato 1.773.000 spettatori e il 16,3% di share mentre 'Splendida Cornice' su Rai3 ha intrattenuto 898.000 .