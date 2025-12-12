un primo sguardo agli oscar 2026 prima dei candidati definitivi

L'edizione degli Oscar 2026 si avvicina, suscitando grande interesse tra appassionati e addetti ai lavori. Secondo le previsioni di Variety, alcuni film sembrano emergere come favoriti per la corsa ai riconoscimenti, anticipando i potenziali candidati che potrebbero entrare nella lista ufficiale. Un'anticipazione sul panorama cinematografico di prossima stagione.

Secondo le previsioni di Variety molti film sarebbero più papabili di altri ad entrare nella lista ufficiale dei candidati agli Oscar 2026. L'attesissima notte del cinema è alle porte ormai. Gli Oscar 2026 si svolgeranno come sempre a Los Angeles nel Dolby Theater il 16 marzo alle ore 12 statunitensi (mezzanotte italiane).Diamo a questo punto anche noi un primo sguardo ai film cui la critica strizza già l'occhio e in corsa per i premi più ambiti. I film che potrebbero prendere posto nella rosa degli Oscar. Anche quest'anno in attesa degli Oscar 2026 sono iniziate le previsioni su chi si aggiudicherà la celebre statuetta.