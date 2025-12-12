Un Presepe che parla al cuore | a Palermo la magia dell’inclusione con i ragazzi del Centro AIAS

A Palermo il Presepe Vivente del Centro AIAS trasforma il Natale in un momento di inclusione e solidarietà. Un’esperienza unica che vede protagonisti giovani e adulti con gravi disabilità, accendendo emozioni profonde e dimostrando come la magia del Natale possa essere condivisa da tutti, in un’atmosfera di rispetto e integrazione.

A Palermo il Natale si accende di un'emozione speciale grazie al Presepe Vivente del Centro AIAS, l'unico in città ad avere per protagonisti giovani e adulti con gravi disabilità. Un evento straordinario che, più che una rappresentazione, è una vera lezione di umanità e bellezza. L'appuntamento è per sabato 13 dicembre, alle ore 16, in

