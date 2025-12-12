Un Posto al Sole anticipazioni dal 15 al 19 dicembre 2025 | Eduardo sempre più distante da Clara ma vicinissimo a Stella

Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 15 al 19 dicembre 2025 svelano un nuovo sviluppo nel triangolo amoroso tra Eduardo, Clara e Stella. Mentre Eduardo si allontana dalla moglie, si avvicina sempre di più all’amante, vivendo momenti di forte coinvolgimento emotivo. La vicenda promette ulteriori tensioni e colpi di scena nei prossimi episodi.

© US Rai Il nuovo triangolo di Un Posto al Sole terrà banco anche la prossima settimana. Sempre più distante dalla moglie Clara, Eduardo continuerà infatti a frequentare l’amante Stella, dalla quale si sentirà sempre più coinvolto, anche se a parole vorrà convincersi del contrario. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. Un Posto al Sole è in onda la prossima settimana dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e on demand su RaiPlay. Un Posto al Sole, anticipazioni da lunedì 15 a venerdì 19 dicembre 2025. Lunedì 15 dicembre 2025: Il ritorno di Okoro allarma Gennaro. Davidemaggio.it

Un Posto al Sole, anticipazioni dal 15 al 19 dicembre 2025: Gennaro si salva in extremis - I guai per Gennaro si fanno sempre più pressanti nelle prossime puntate Un posto al sole in onda dal 15 al 19 dicembre 2025 su Rai Tre. superguidatv.it

Un Posto al Sole, le anticipazioni della prossima settimana dal 15 al 19 dicembre: torna Okoro e Gennaro ha paura - Non ne sentivamo più parlare da un po', ma ciò non significa che le indagini sulla morte del povero Assane fossero passate in secondo piano, anzi. ilmattino.it

Un posto al sole Rai, upas soap - facebook.com facebook