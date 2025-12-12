un pop up store dei pink floyd sui navigli per i 50 anni di wish you were here

Milano – Cinquant’anni fa oggi usciva “Wish you were here”, uno degli album più famosi e rappresentativi della band inglese Pink Floyd. Un capolavoro assoluto, a prescindere dai gusti, che ha segnato un prima e un dopo nella musica rock. In quel disco sono contenuti brani come, appunto, “Wish you were here”, “Shine on you crazy diamond” e “Have a cigar”, pezzi che non hanno bisogno di molte presentazioni. Per festeggiare l’evento a Milano è stato aperto da oggi a domenica 14 dicembre un pop up store dedicato in corso di Porta Ticinese 47. L'accesso al pubblico è con orario continuato dalle 11 alle 23. Ilgiorno.it

