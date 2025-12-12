Un ponte sul futuro Da Monticelli a Castagneti

È iniziata la fase operativa del nuovo cantiere che collegherà Monticelli, Castagneti e la Piceno Aprutina, segnando un importante intervento sulla mobilità locale. Questa opera strategica mira a migliorare i collegamenti tra le aree interessate, favorendo sviluppo e accessibilità. Un passo avanti verso un futuro più connesso e sostenibile per la comunità.

Entra nella fase operativa il grande cantiere che ridisegnerà la mobilità tra Monticelli, Castagneti e la zona della Piceno Aprutina. Le attività non riguardano solo la costruzione del nuovo sottopasso ferroviario, progettato più ampio e con maggiore altezza utile per agevolare il passaggio dei veicoli, ma anche la completa riconversione dell'attuale cavalcavia, spesso fonte di disagi per allagamenti e blocchi di mezzi troppo alti. La vecchia struttura diventerà infatti un passaggio pedonale coperto, sicuro e protetto, permettendo a chi si muove a piedi di raggiungere via del Commercio dalla Piceno Aprutina senza ostacoli.

