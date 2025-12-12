Un pomeriggio di festa alla Rsa Fossombroni con i rappresentanti della Cisl di Arezzo

Venerdì 12 dicembre, alla Rsa Fossombroni di Arezzo, si è svolto un pomeriggio di festa organizzato da Fnp CISL e Fisascat CISL, coinvolgendo gli ospiti della storica Casa Pia. L’evento ha rappresentato un momento di allegria e condivisione, rafforzando il legame tra l’istituto e la comunità locale.

Oggi, venerdì 12 dicembre, nei locali della Casa di Riposo "Fossombroni" di Arezzo - la storica Casa Pia, punto di riferimento della comunità aretina - la Fnp CISL e la Fisascat CISL di Arezzo hanno organizzato per gli ospiti dell'istituto un pomeriggio all'insegna dell'allegria e della vicinanza.

