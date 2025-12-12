Un po' L' estate nei tuoi occhi un po' Culpables | perché vedere il film Dimmelo Sottovoce

Dal 12 dicembre su Prime Video, arriva Dimmelo Sottovoce, il nuovo film sentimentale young adult tratto dal primo libro della trilogia Tell Me di Mercedes Ron. Un mix di emozioni e atmosfere intense che richiama sia

Dal 12 dicembre in streaming su Prime Video c’è Dimmelo Sottovoce (titolo spagnolo Dimelo Bajito, titolo internazionale Tell Me Softly), nuovo film sentimentale young adult drama tratto dal primo libro (edito in Italia da Salani) della trilogia Tell Me di Mercedes Ron, scrittrice argentina. Today.it

Lo script de L'estate nei tuoi occhi - Il film è finito e non vediamo l'ora di scoprire cosa Jenny Han ha in serbo per noi

Lo script de L'estate nei tuoi occhi - Il film è finito e non vediamo l'ora di scoprire cosa Jenny Han ha in serbo per noi - L'autrice della saga non ha rivelato dettagli sulla sceneggiatura, ma sappiamo già che il film ruoterà intorno a un grande evento con protagonista Belly ... cosmopolitan.com

L'estate nei tuoi occhi, l'ideatrice offre un aggiornamento sul film sequel: a che punto è? - Jenny Han ha offerto un nuovo aggiornamento ai fan di L'estate nei tuoi occhi in merito al film sequel: a che punto è? comingsoon.it

