Un paradiso alpino per la Slovenia peccato sia in Friuli

12 dic 2025

Tra le affascinanti Alpi Giulie si nasconde un lago di un verde smeraldo mozzafiato, un vero gioiello naturale. Tuttavia, questa meraviglia si trova in Friuli, non in Slovenia, suscitando curiosità e discussioni sulla sua posizione geografica e il suo incanto.

Un lago color smeraldo incastonato tra le Alpi Giulie, una fotografia da cartolina e una didascalia che fa discutere. Una pagina social slovena dedicata alla promozione turistica ha condiviso l’immagine del lago del Predil, indicandolo come località della Slovenia. Un dettaglio non da poco, visto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

