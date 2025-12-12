Un paradiso alpino per la Slovenia peccato sia in Friuli
Tra le affascinanti Alpi Giulie si nasconde un lago di un verde smeraldo mozzafiato, un vero gioiello naturale. Tuttavia, questa meraviglia si trova in Friuli, non in Slovenia, suscitando curiosità e discussioni sulla sua posizione geografica e il suo incanto.
Un lago color smeraldo incastonato tra le Alpi Giulie, una fotografia da cartolina e una didascalia che fa discutere. Una pagina social slovena dedicata alla promozione turistica ha condiviso l’immagine del lago del Predil, indicandolo come località della Slovenia. Un dettaglio non da poco, visto. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Un altro Alpino ha posato lo zaino. E' andato avanti Danilo Marchiori del Gruppo Alpini Borgaro Torinese. Ci uniamo alle condoglianze alla famiglia e al Gruppo, che possa riposare in pace e vegliare su di noi dal "Paradiso di Cantore". Funerali oggi, martedì 0 - facebook.com Vai su Facebook
