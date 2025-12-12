Un ospedale speciale per curare i cavallucci marini | il centro unico in Italia sarà a Marina di Ravenna

In Italia nascerà il primo ospedale dedicato esclusivamente ai cavallucci marini, situato a Marina di Ravenna. Un centro unico nel suo genere che mira a studiare, curare e preservare questa specie marina, simbolo della biodiversità mediterranea. Un'iniziativa innovativa che rafforza l'impegno nella tutela degli ecosistemi marini e della fauna locale.

Ravenna, 12 dicembre 2025 – Sarà il primo ospedale italiano dedicato ai cavallucci marini, e nascerà a Marina di Ravenna. Un progetto unico nel suo genere - sarà pronto nel 2026 -, reso possibile anche grazie al primo finanziamento erogato da Omega, la maison di orologi di lusso che dal 1957 porta inciso proprio un cavalluccio marino sul fondello della sua iconica collezione Seamaster. Un legame simbolico diventato sostegno concreto: il contributo della casa svizzera ha permesso al Cestha di acquistare le prime attrezzature necessarie ad avviare l’iniziativa. Accanto al lavoro sulle tartarughe, infatti, il centro sta sviluppando un programma di conservazione dei cavallucci marini, una delle specie più delicate dell’Adriatico e tra le più esposte alla perdita di habitat e alle catture accidentali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it