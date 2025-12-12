Un oblò sul Creato Emozioni a filo di voce

In prossimità delle festività, un libro si trasforma in un dono prezioso, capace di aprire uno spiraglio sul Creato e suscitare emozioni profonde. Più di un semplice regalo, rappresenta un invito a scoprire nuove prospettive e a condividere momenti di riflessione e meraviglia.

Si avvicinano le feste e regalare un libro è molto più di un gesto semplice o scontato. É donare emozioni e nuove prospettive. É un invito a condividere, a creare un legame e a riflettere, tuffandosi in un mondo fatto di parole da cui uscire più ricchi. Ancora di più se il libro scelto come regalo è il bestseller di un autore italiano contemporaneo tra i più premiati e venduti dell'ultimo anno. 'L'Oblò sul Creato' di Alberto Morganti (Astro Edizioni, acquistabile in tre versioni: commerciale, ordinabile in libreria e sui principali portali, Ebook e Deluxe corredato di foto) è infatti, una silloge pluritematica in stile poliedrico composta da 88 poesie "che affrontano – spiega l'autore – temi universali e problematiche d'attualità che spaziano dalla conflittualità esistenziale, al rapporto con l'Alter e con Dio, l'amore in tutte le sue forme, l'erotismo, la morte, la natura e gli animali".